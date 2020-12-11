В Госдуме прокомментировали идею давать налоговые вычеты бизнесу за инвестиции в науку

В ГД оценили новую идею налогового вычета для бизнеса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Госдуме оценили предложение предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отметил, что в этом случае было бы, наверняка, много коммерческих структур, которые захотели бы направить часть своих средств в научно-техническую сферу.

«В данный же момент переложить все на плечи государства... было бы, наверное, не совсем правильно», — цитирует Гутенева RT.

При этом депутат назвал задумку правильной и полезной.

«Возможность бизнес-структур в кооперации с государством стимулировать развитие науки, что, в общем, на самом деле полезно. Я думаю, что эта инициатива нуждается в экспертном изучении», — добавил депутат.

Напомним, ранее правительство РФ выступило за упрощение процедуры получения налогового вычета за покупку квартиры. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, для получения денежных средств достаточно будет заполнить специальное заявление в личном кабинете налогоплательщика, передает РИАМО.