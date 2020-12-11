В Госдуму внесли поправки об уголовных наказаниях для иноагентов

В Думу внесли проект об уголовном наказании СМИ и физлиц, выполняющих роль иноагентов Фото: REUTERS

Верховный суд России дал положительное заключение на законопроект об уголовной ответственности для иностранных агентов, которые злостно нарушают административное законодательство, сообщил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета, один из авторов проекта Андрей Климов. Проект закона опубликован в электронной базе данных Госдумы. Правки будут внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ.

Группа депутатов и членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект закона о наказании для граждан и некоммерческих организаций, являющихся иностранными агентами. Нарушителей предлагают наказывать лишением свободы на срок до пяти лет за сбор данных о национальной безопасности, сообщает РИА Новости.