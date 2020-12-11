Подозреваемый в педофилии педагог по шахматам выпрыгнул в окно во время допроса

Подозреваемый в педофилии педагог по шахматам выпрыгнул во время допроса в окно Фото: СОЦСЕТИ

Учитель по шахматам, которого силовики задержали по подозрению в педофилии, выпрыгнул в окно во время допроса. О проделках 44-летнего педагога стало известно после рассказа первоклашки.

Девочка пожаловалась родителям, что мужчина вот уже несколько месяцев пристает к ней, ведет странные разговоры и даже засовывал руку в трусы.

Уроженца Воронежской области задержали, но во время допроса в следственном отделе на Мичуринском проспекте он ухитрился выпрыгнуть в окно. Этот момент попал на видео.

Несмотря на то, что высота очень внушительная, мужчина смог сначала приземлиться на козырек здания, а потом оказаться на земле, сообщает Пятый канал.

Почувствовав почву под ногами, педагог бросился бежать, но далеко уйти ему не удалось. За беглецом бросились в погоню и вскоре он был вновь задержан.

Теперь следствию предстоит выяснить, есть ли среди учеников школы №1329 другие пострадавшие от действий педагога.

С первоклашкой работают психологи. Она не только пережила домогательства, но и искренне верила, что учитель убьет ее и родителей, если станет известно о происходящем.