Когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад, рассказал вирусолог

Эксперт рассказал, коронавирус в России пойдет на спад Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время ситуация с коронавирусом вряд ли сильно улучшится. Скорее всего, динамика останется примерно на одном уровне. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, долгое время будет фиксироваться одна и та же цифра ежесуточных заражений. А некоторый спад заболеваемости наступит только ближе к весне.

- Динамика начнет снижаться, когда станет потеплей и когда станет больше солнца, больше ультрафиолета. Это будет разрушать вирус на поверхностях, которыми пользуются многие люди - ручки двери, поручни и так далее, - рассказал Нетесов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он уточнил, что в европейской части России динамика COVID-19 начнет снижаться уже в феврале. А вот в более северных регионах спад наступит несколько позже.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Москве. По его мнению, в столице заболеваемость пойдет на спад уже после Нового года. Но такой вариант возможен только, если москвичи будут строго соблюдать все ограничительные меры.