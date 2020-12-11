Путин заявил, что с делом об убийстве Немцова «в целом все понятно», но его можно доработать Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о возможной «доработки» в расследовании дела об убийстве Бориса Немцова, однако, отметил, что с данным преступлением «в целом все понятно», поскольку удалось найти и заказчиков, и исполнителей. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с членами Совета по правам человека, стенограмма которой была опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

«Убийство Немцова: недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное … Но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», - заявил глава государства.

Путин также прокомментировал резонансное дело об убийстве Галины Старовойтовой, отметив, что все причастные к этому преступлению «найдены, посажены и понесли ответственность».

Напомним, Бориса Немцова убили в центре Москвы в феврале 2015 года. Через два года Московский окружной военный суд приговорил исполнителей убийства Заура Дадаева, Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, а также братьев Анзора и Шадида Губашевых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.