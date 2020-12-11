В ключевых населенных пунктах Архангельской области модернизируют ТЭЦ

Фото пресс-службы пресс-службы​ Министерства энергетики РФ

Сегодня в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В ходе встречи Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.

«Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Реализация заложенных в нем норм позволит решить проблему износа оборудования и обновить тепловую генерацию в тех регионах, где отсутствуют альтернативные механизмы привлечения инвестиций», – сообщил министр.

Как отметил по итогам встречи губернатор Архангельской области, Минэнерго России ведет сегодня масштабную программу модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций. Разработанный министерством законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе, позволит создать механизмы для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка.

«Наш регион входит в такую зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено. Очень рассчитываем на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу», – написал Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Глава Поморья отметил важность принятия законопроекта для региона. По словам губернатора, документ существенно повлияет на решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах – Архангельской ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«Они являются для области системообразующими, обеспечивая энергией основные населенные пункты, а также крупные предприятия оборонной промышленности: Севмаш, «Звездочку», «Северный рейд», «Арктику». При этом оборудование, введенное в 1940–1970 годах, серьезно изношено: котельные агрегаты – на 60%, турбоагрегаты – на 55%», – написал Александр Цыбульский.

Как сообщил губернатор, программа модернизации этих объектов разработана. Общий объем инвестиций в модернизацию планируется в размере более 22,5 млрд рублей. Возврат инвестиционных вложений в области возможен только за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые в случае неценовой зоны регулируются государством.