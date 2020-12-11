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Экономика

В ключевых населенных пунктах Архангельской области модернизируют ТЭЦ

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и губернатор Поморья Александр Цыбульский обсудили вопросы развития энергетического комплекса региона
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото пресс-службы пресс-службы​ Министерства энергетики РФ

Фото пресс-службы пресс-службы​ Министерства энергетики РФ

Сегодня в Москве состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. В ходе встречи Николай Шульгинов отметил, что Минэнерго разработало законопроект, направленный на создание финансового механизма для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка, к которым относятся территории Архангельской и Калининградской областей, Республики Коми и регионов Дальнего Востока.

«Законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении. Реализация заложенных в нем норм позволит решить проблему износа оборудования и обновить тепловую генерацию в тех регионах, где отсутствуют альтернативные механизмы привлечения инвестиций»,сообщил министр.

Как отметил по итогам встречи губернатор Архангельской области, Минэнерго России ведет сегодня масштабную программу модернизации генерирующих мощностей тепловых электростанций. Разработанный министерством законопроект, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе, позволит создать механизмы для модернизации и строительства электростанций в неценовых зонах оптового рынка.

«Наш регион входит в такую зону, где применение механизмов рыночных отношений и конкуренции между электростанциями ограничено. Очень рассчитываем на скорейшее окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу», – написал Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

Глава Поморья отметил важность принятия законопроекта для региона. По словам губернатора, документ существенно повлияет на решение проблем износа оборудования на трех стратегически важных объектах – Архангельской ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«Они являются для области системообразующими, обеспечивая энергией основные населенные пункты, а также крупные предприятия оборонной промышленности: Севмаш, «Звездочку», «Северный рейд», «Арктику». При этом оборудование, введенное в 1940–1970 годах, серьезно изношено: котельные агрегаты – на 60%, турбоагрегаты – на 55%», – написал Александр Цыбульский.

Как сообщил губернатор, программа модернизации этих объектов разработана. Общий объем инвестиций в модернизацию планируется в размере более 22,5 млрд рублей. Возврат инвестиционных вложений в области возможен только за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, которые в случае неценовой зоны регулируются государством.