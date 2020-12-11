Путин назвал неприемлемым происходящее в некоторых странах с числом полов людей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Происходящее в некоторых странах, в частности с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо. Такое заявление сдала российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с постоянными членами Совета безопасности России, стенограмма которой была опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

Глава государства отметил существование «очень тонкой грани» между свободой слова, свободой распространения информации, а также «ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей», на которых основано общество.

«И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд», - отметил российский лидер, указа на то, что в некоторых странах «даже трудно перечислить количество полов».

Путин заявил, что не сможет сформулировать названия некоторых полов. «Но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура», - добавил он.