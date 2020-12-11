Путин рассказал, к чему могут привести жесткие ограничения по контенту СМИ и соцсетей

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жесткие ограничения со стороны власти по контенту телевидения и социальных сетей могут в итоге привести к обратной реакции. О таких последствиях сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что из ряда вон выходящие вещи надо ограничивать.

«Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции … Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так», - заявил глава государства в ходе встречи с членами Совета по правам человека, стенограмма которой была опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что в интернете и СМИ не должно быть жестких ограничений за нарушение морально-этических норм, уточнив, что в данной сфере лучше действовать «аккуратно, тонко и набраться терпения».

«Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей», - пояснил глава государства, комментируя предложение члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой разработать «неписаный закон» по соблюдению морально-этических норм в СМИ и в интернете.