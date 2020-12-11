Путин признался, что редко смотрит телевизор, но «иногда оторопь берет»

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор, однако иногда, «если попадается, оторопь берет».

Российский лидер рассказал об этом на встрече с членами Совета по правам человека, когда журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях, отметив, что появились люди, готовые даже смертью торговать в прямом эфире.

«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет», - заявил глава государства, отметив, что это зависит от уровня культуры людей, которые выпускают подобное в эфир, и выразил надежду, что постепенно «все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей»

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи Путин выступил против жестких ограничений со стороны власти по контенту телевидения и социальных сетей, отметив, что подобные меры могут в итоге привести к обратному эффекту. По его словам, в данной сфере лучше действовать «аккуратно, тонко и набраться терпения».