Кардиолог Минздрава назвал пандемией ситуацию с ожирением

Кардиолог сообщил, что главными причинами заболевания являются неправильное питание и злоупотребление пищей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России ситуация с ростом уровня ожирения среди населения стала пандемией, заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов. Причиной такого процесса специалист назвал злоупотребление пищей и неправильное питание.

Бойцов также отметил, что особенно проблема пандемии ожирения сказывается на мужчинах. Среди них доля страдающих ожирением увеличилась в три раза за 10 лет.

- Если у женщин уровень ожирения хоть и возрос по сравнению с первым десятилетием, то это не более чем на 10-15%, а у мужчин это трехкратное увеличение, - передаёт слова врача ТАСС.

Бойцов также заявил на пресс-конференции, посвящённой запуску социального проекта "Не пропусти удар" по поддержке здоровья людей после перенесённого инфаркта миокарда, что люди перестали контролировать объёмы питания при обычных приёмах пищи, и ежедневный обед стал похож на праздничный и по составу, и по количеству еды.