Путин: РФ просит материалы по инциденту с Навальным, но никто их не дает

Владимир Путин Фото: REUTERS

Москва готова принять материалы по ситуации с Алексеем Навальным, однако никто их не дает и не объясняет причин. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека, стенограмма которой была опубликована в пятницу, 11 декабря, на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Москва не может вести свое расследование ввиду отсутствия материалов, находящиеся в распоряжении Запада. «Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?», - заявил Путин.

«Никто не может объяснить, почему не дают. На мой вопрос: "Почему не даете материалы? Вам что, трудно прислать бумажку, что ли? "Новичок", где он? Покажите нам". Никто ничего не дает. И главное, объяснить не могут», - отметил глава государства

По словам Путина, «это может быть все, что угодно». Президент отметил, что в нашей новейшей истории были случаи отравления, и предложил разобраться, отметив, что российская сторона «с удовольствием» расследует это дело.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи российский лидер также объяснил, почему в России пока нельзя возбудить уголовное дело по инциденту с блогером. Он отметил, что проверка обстоятельств инцидента проводится по его поручению прокуратурой и Следственным комитетом, которые анализируют материалы, находящиеся в распоряжении следствия