Врачи перечислили самые вредные продукты для ужина

Врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять на ужин Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач и ведущий программы «О самом главном» на «России-1» Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург обсудили, какие продукты не стоит есть на ужин и почему.

В "черный список" попали различные маринады, колбасы, соленья и продукты переработки мяса, а также белый хлеб. Агапкин пояснил, что маринады и соленья задерживают в организме жидкость. Поэтому на утро человек просыпается с отекшим лицом.

Гинзбург, в свою очередь, подчеркнул, что немало соли содержат и колбасы. Но у них есть еще одно негативное свойство - они "раздражают желудок". А это серьезно увеличивает риск развития гастрита.

Еще один продукт, который категорически не рекомендуется употреблять перед сном - белый хлеб. Все дело в том, что он обладает высоким гликемическим индексом и способен резко повысить уровень сахара в крови.

- Это нехорошо, потому что избыток инсулина тоже напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей, - предупредил Гинзбург.

Кроме этого, подобные "инсулиновые удары" могут привести к беспокойному сну и внезапному пробуждению с чувством голода.