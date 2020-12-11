Врач ответила, почему одни люди постоянно простывают, а другие нет Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Замечали, что одни простывают, только оказавшись на улице, а другие могут ходить по морозу в легкой куртке и ничего. Почему так происходит, ответила кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Анна Колесникова.

Медик не только объяснила, от чего зависит иммунитет, но от перечислила факторы, которые влияют на скорость заболевания и его длительность.

Оказывается, в среднем человек болеет простудными заболеваниями примерно 200 раз за всю жизнь. Длятся данные напасти от пяти до семи дней.

При встрече с больным человеком нас защищает иммунитет, он отвечает за индивидуальную восприимчивость к инфекциям.

- Если вы когда-то встречались с возбудителем, то скорее всего у вас остались антитела, которые будут вас защищать, — объяснила медик Пятому каналу.

Длительность болезни будет зависеть от продолжительности контакта с больным и от гигиены. Например, чем чаще и дольше проветривать помещение, тем меньше в нем останется возбудителей болезни.

А вот болеют дольше и легче подхватывают заболевания люли, которые нервничают.

- Длительный стресс приводит к большой выработке кортизола. Который, в свою очередь, снижает наши защитные силы. Порой человек даже не знает, что болеет, но при этом он является носителем вируса, — отметила врач.

Большую роль играют также генетическая предрасположенность и физическая активность. Если человек в хорошей спортивной форме и ведет активный образ жизни, то вероятность заболевания снижается в 50 раз.