В Минздраве РФ надеются, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может пойти на спад уже в середине следующего года. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, уточнив, что пандемия придет к концу, когда «станет управляемой».

По его словам, «управлять пандемией» будет возможно только при наличии вакцины или препарата, который быстро влияет на саму инфекцию.

«Вакцинация в самом начале, мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», - заявил замглавы Минздрава России.

Напомним, сегодня, 11 декабря, число новых случаев заражения коронавирусом составило 28 585 за сутки, а суточное число погибших установило новый рекорд - за 24 часа умерли 613 человек. Таким образом, за весь период пандемии, по данным Оперативного штаба, в стране жертвами вируса стали 45 893 человека, всего зафиксировано 2 597 711 случаев заражения коронавирусом.