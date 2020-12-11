Председатель общества потребителей посоветовала, на что тратить деньги, если бюджет сократился

На что тратить деньги, если бюджет сильно сократился Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Цены в магазинах растут, доходы снижаются. Как при такой ситуации не впасть в депрессию и правильно распределить бюджет, рассказала Галина Козловская, председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Эксперт в области финансов отметила, что большим семьям стоит приобретать продукты впрок, но не делать это фанатично, так как в магазинах нет перебоя с товарами.

Оказавшись в магазине нужно смотреть на ценники, а не кидать в корзину все, что подвернулось.

- Придется считать деньги. Нужно потерпеть годик, я думаю, и все будет хорошо, - говорит Козловская в беседе с ФАН.

Если готовить самому, а не заказывать пиццу и роллы, можно неплохо сэкономить.

- В свое время я варила пять сосисок: мужу и дочери по две, а свою пополам с собакой делила. Больше оптимизма, пандемии бывают раз в сто лет! – оптимистично заметила эксперт.

Истерика и жалобы на судьбу ни к чему не приведут, только подорвут здоровье. Вместо того, чтобы искать крайних, лучше направить силы в нужное русло: быт, семья, работа.