Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон и королевы

Меган Маркл оказалась популярнее Кейт Миддлтон и королевы по итогам 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали самым популярным членом британской королевской семьи. Это и не удивительно, с начала этого года Маркл успела уже несколько раз взбудоражить общественность своими нестандартными поступками. Сначала отказ от полномочий королевской семьи, а затем - и вовсе переезд в США.

Согласно последним исследований, рейтинг Меган Маркл составляет 14,5 процента. На втором месте - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Несильно отстает от невесток и королева Елизавета Вторая занявшая третью строчку рейтинга, пишет The Sun со ссылкой OnBuy.

На четвертом месте расположился принц Гарри. Замыкает пятерку лидеров его брат - принц Уильям. А вот меньше всего повезло принцу Эндрю. Он оказался наименее популярным членом королевской семьи. Его рейтинг составил всего восемь процентов.