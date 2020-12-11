Совместные испытания «Спутника V» и вакцины AstraZeneca могут начать за границей Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение о формате проведения совместного исследования по комбинации вакцин от коронавирусной инфекции британской фармацевтической компании AstraZeneca и российской «Спутник V» будет озвучено на следующей неделе, но оно, скорее всего, пройдет за границей. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Эти исследования, скорее всего, будут проводиться вначале не в России», - сказал глава РФПИ в эфире телеканала «Россия-24», уточнив, что в случае успешного завершения испытаний, компании, скорее всего, будут самостоятельно производить компоненты своих вакцин.

Кроме того, Дмитриев заявил об обсуждении о проведении совместных исследований вакцин с одной из ведущих китайских фармацевтических компаний. «Но опять-таки, пока мы сфокусированы на вот этом очень важном партнерстве сегодня, весь мир наблюдает за этим», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов. Эксперты утверждают, что, скомбинировав препараты, можно сделать важный шаг в профилактике коронавируса из-за усиления иммунного ответа и повышения доступности вакцин.