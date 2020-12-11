Врач предупредил о появлении новой эпидемии после пандемии коронавируса Фото: REUTERS

У переболевших коронавирусной инфекцией возрастает риск заразиться туберкулезом, в следующем году ожидается рост заболеваемости и смертности от этой болезни. О новой эпидемии предупредил главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.

«Пандемия коронавируса оказывает прямое воздействие на эпидситуацию по туберкулезу … Мировые эксперты пришли к выводу, что нас ждёт вспышка туберкулёза», - сообщил специалист в интервью изданию ИА «Чита.ру».

По его словам, согласно прогнозам, в следующем году рост заболеваемости туберкулезом и смертности от этой болезни увеличится на 20 процентов,

Фадеев напомним, что риск заразиться туберкулезом возрастает при стрессах, снижении иммунитета, поражении легких, а также злоупотреблении алкоголем и курении. Он также отметил, что рост заболеваемости может возникнуть поскольку многие не проходят ежегодную флюорографию, и ранняя диагностика становится невозможной.