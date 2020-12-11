В Госдуме поддержали введение штрафов до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в сети Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Комитет Государственной Думы России поддержал введение штрафов до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, а также ужесточение ответственности для операторов связи и интернет-провайдеров, если те не заблокировали информацию по требованию Роскомнадзора.

За пропаганду наркотических средств в интернете предлагается ввести штрафы для физических лиц в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей. Кроме того, в качестве альтернативного наказания предусмотрена возможность в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Также предлагается ужесточение ответственности для операторов связи и интернет-провайдеров при отказе заблокировать информацию по требованию Роскомнадзора. На данный момент наказание за такое правонарушение составляет 3-5 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч рублей для юрлиц.

Разработчики законопроекта назвали такие штрафы несоразмерными прибылям операторов, и предлагается ввести штрафы для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года сумма штрафов составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 800 тысяч для юрлиц.