Эксперт объяснил, как укрепление рубля повлияет на цену автомобилей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов спрогнозировал, как укрепление рубля повлияет на цену автомобилей. В 2020 году подорожали не только новые, но и подержанные машины.

По мнению эксперта, диапазон для роста цен на новые авто очень велик. Рынок сместился в сторону бюджетных авто из-за программ господдержки.

- Если брать средние цены, то они выросли на 2-15%, в зависимости от моделей. Стоит отметить, что цены на б/у автомобили растут быстрее, чем на новые, — заявил Удалов.

Собеседник ФАН полагает, что укрепление рубля пока никак не скажется на ценовой политике. Цены на авто еще не выросли на ту величину, на которую вырос курс рубля с начала года.

- Производители все-таки будут стремиться дойти практически до изменения валютного курса, который произошел в марте, то есть до 25%. Скорее всего, еще декабрь и начало следующего года будет продолжаться постепенный рост цен, - отметил Удалов.

Пока цены на авто растут, стоимость билетов на самолеты снижается. Эксперты посчитали, что в текущем году авиаперелеты внутри России в среднем подешевели на 15%. Национальные перевозчики начали снижать стоимость билетов для стимулирования спроса, просевшего в период пандемии, сообщает RT.