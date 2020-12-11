Роскосмос предлагает увеличить зарплаты космонавтам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскосмос предлагает увеличить российским космонавтам заработную плату. Это следует из проекта постановления правительства России, опубликованного на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно представленному документу, должностные оклады планируют увеличить на 36 процентов. Таким образом, кандидат в космонавты будет получать зарплату в размере не 60,9, а 82,8 тысячи рублей, оклад нелетавшего космонавта увеличат с 63,8 до 86,8 тысячи рублей, инструктора-космонавты - с 88,4 до 120,3 тысячи рублей, а заработная плата летавшего космонавта составит не 69,6, а 94,7 тысяч рублей.

На данный момент проект документа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Уточняется, что заработная плата космонавтов состоит из должностного оклада, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. На сегодняшний день в отряде космонавтов «Роскосмоса» числятся 30 человек.