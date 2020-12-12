Коронавирус в Москве, последние новости на 12 декабря 2020 года: столица станет самым крупным производителем «Спутника V» в России

Наибольший процент заболевших остается среди молодых людей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество выявленных случаев коронавируса в Москве по-прежнему остается на высоком уровне. Накануне оперштаб сообщил, что было диагностировано 7215 новых больных. Из-под медицинского наблюдения сняты 5920 пациентов. Наибольший процент заболевших остается среди молодых людей. Более 40% новых случаев — москвичи в возрасте от 18 до 45 лет.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса в Москве.

В Москве откроется завод, на котором будут выпускать вакцину от коронавируса. Ампулы со «Спутником V» начнут штамповать в Печатниках. Столица станет крупнейшей площадкой по выпуску лекарства. Цеха откроют в январе 2021 года.

С началом следующей недели в Москве увеличат число категорий людей, которые могут вакцинироваться от коронавируса. В первую волну пустили сотрудников социальной сферы. Теперь добавили и других профессионалов так называемой группы риска: те, кто по долгу службы вынужден контактировать с большим числом людей.

Пандемия заставляет чиновников вырабатывать новые алгоритмы на случай внештатных ситуаций в семья. Как быть, если родителей увезли с ковидом, а дома не с кем оставить маленьких детей? «Комсомолка» разобралась в непростой ситуации. Помогут соцслужбы и полиция.

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