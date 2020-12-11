Россия начала разрабатывать ядерный буксир для полетов на Юпитер и Венеру Фото: Shutterstock

«Роскосмос» заключил контракт на 4,2 млрд рублей на разработку аванпроекта космического ядерного буксира «Нуклон», который будет способен совершать полеты в дальний космос - к Луне, Юпитеру и Венере. Это следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.

Новый транспортно-энергетический модуль будет предназначен для полетов по исследованию Луны, а также планет Венеры и Юпитера. Буксир также планируют использовать для создания трехмерной карты спутника Земли дистанционным способом. По планам работы по созданию «Нуклона» должны завершиться к июлю 2024 года.

Соответствующий проект на «разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем (ТЭМ) на основе ядерной энергетической установки» заключен между «Роскосмосом» и петербургским конструкторским бюро «Арсенал».

Макет буксира впервые показали в прошлом году на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, а в этом году на форуме «Армия-2020» продемонстрировали трехмерную графику его работы в космосе.