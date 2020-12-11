Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Сенат США одобрил военный бюджет с антироссийскими санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенат Конгресса Соединённых Штатов в пятницу, 11 декабря, в ходе голосования поддержал проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год, который содержит антироссийские санкции

Как писал сайт kp.ru, документ предполагает ужесточение ограничительных мер в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Анкары из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря, однако действующий американский лидер Дональд Трамп уже сообщил, что данный вариант военного бюджета он намерен заблокировать, а команда Джозефа Байдена, который вскоре, возможно, станет новым президентом США, вообще намерена пересмотреть санкционную политику Минфина.

Однако данный проект бюджета в обеих палатах набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.