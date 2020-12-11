Посла Турции вызвали в МИД Ирана после прочитанного Эрдоганом стиха

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Министерства иностранных дел Ирана вызвало турецкого посла в Тегеране после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Баку прочитал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Саид Хатибзаде.

«Послу Турции сообщили, что эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади», - заявил представитель МИД Ирана

По его словам, турецкому дипломату было подчеркнуто, что Тегеран «никому не позволит нарушить его территориальную целостность».

В четверг, 10 декабря, турецкий лидер в ходе своего выступления в Баку на военном параде, посвященном завершению боевых действий в Нагорном Карабахе, зачитал строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Говорилось о том, что «река была разделена насильно» между странами.

Река Арас является естественной границей между Азербайджаном и двумя населенными преимущественно тюркским населением иранскими провинциями. В Иране слова главы Турции были восприняты многими, как провозглашение идей пантюркизма, угрожающие территориальной целостности государства.