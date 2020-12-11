Россия выплатила ежегодный взнос в бюджет ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 11 декабря, Россия выплатила ежегодный взнос в бюджет Организации Обледененных Наций, который составляет более 66,4 миллиона долларов

«10 декабря 2020 года Российская Федерация перевела 66 443 814 долларов в качестве выплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН», - говорится в заявлении российского постпредства ООН.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга поблагодарил Москву за своевременное выполнение финансовых обязательств перед организацией.

Напомним, годом ранее Россия перевела в качестве ежегодного взноса в регулярный бюджет организации более 148,4 миллиона долларов, но в эту сумму входили выплаты в многочисленным миссиям Организации по стабилизации ситуации в различных странах – в частности, в ЦАР, Мали, Конго, Ливане, Сомали и других странах. Как ранее писал сайт kp.ru, Москва также пообещала с 2019 года ежегодно выделять по полмиллиона долларов управлению Всемирной организации по контртерроризму.