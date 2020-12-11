Михаил Мишустин дал сутки на предложения по сдерживанию цен на продукты

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по сдерживанию роста цен на продукты. Об этом говорится на сайте правительства.

Так глава кабмина дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в течение суток представить в Министерство сельского хозяйства предложения по параметрам сдерживания цен на продукты.

В соответствии с этим поручением, к понедельнику, 14 декабря, Минсельхоз и Минэкономразвития обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов с предложением о снижении цен. Последние ведомство также должно до 18 декабря сообщить о мониторинге уровня цен на социально значимые товары.

Кроме того, принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого будет задействована система онлайн-касс, которые передают данные о стоимости в налоговые органы в реальном времени.

Напомним, днем ранее, 10 декабря, Мишустин на совещании раскритиковал глав министерств, ответственных за скачок цен, и поручили создать механизм регулировки стоимости товаров. Сегодня, 11 декабря, ФАС сообщила о совместной с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом над снижением цен на базовые продукты. Позже Генпрокуратура заявила о подорожании сахара на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, мука - на 12,9%, а хлеб - на 6,3%, и назвала данный рост цен необоснованным, пообещав жестко пресекать картельные сговоры.