Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Михаил Мишустин дал сутки на предложения по сдерживанию цен на продукты

Принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары
Елена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал ряд поручений по сдерживанию роста цен на продукты. Об этом говорится на сайте правительства.

Так глава кабмина дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в течение суток представить в Министерство сельского хозяйства предложения по параметрам сдерживания цен на продукты.

В соответствии с этим поручением, к понедельнику, 14 декабря, Минсельхоз и Минэкономразвития обязаны внести в правительство проекты конкретных нормативных актов с предложением о снижении цен. Последние ведомство также должно до 18 декабря сообщить о мониторинге уровня цен на социально значимые товары.

Кроме того, принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого будет задействована система онлайн-касс, которые передают данные о стоимости в налоговые органы в реальном времени.

Напомним, днем ранее, 10 декабря, Мишустин на совещании раскритиковал глав министерств, ответственных за скачок цен, и поручили создать механизм регулировки стоимости товаров. Сегодня, 11 декабря, ФАС сообщила о совместной с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом над снижением цен на базовые продукты. Позже Генпрокуратура заявила о подорожании сахара на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, мука - на 12,9%, а хлеб - на 6,3%, и назвала данный рост цен необоснованным, пообещав жестко пресекать картельные сговоры.