Центробанк объяснил преимущество цифрового рубля над криптовалютой Фото: Анастасия ОСИПОВА

Криптовалюты не обладают важными свойствами денег, поскольку у них нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения. Об этом рассказал замглавы Центробанка Алексей Заботкин, уточнив, что в России будет предусмотрена возможность покупки на цифровой рубль цифровых финансовых активов.

Кроме того, комментируя преимущества цифрового рубля над криптовалютой, эксперт отметил, что криптовалюты не являются надежным средством сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется.

Заботкин также сообщил, что цифровой рубль может использовать некоторые из технологий, которые лежат в основе частных токенов, но по своей сути это дополнительная форма уже существующих национальных денег, а также отметил, что Банк России обеспечивает конвертацию цифрового рубля в другие формы денег.

«Центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении один к одному и поддерживает ее стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».