Умер Борис Оныкий, президент НИЯУ МИФИ

Борис Оныкий. Фото: сайт НИЯУ МИФИ

В пятницу, 11 декабря, на 81-м году жизни умер бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Борис Оныкий. О его смерти сообщается на сайте университета.

«Ректорат НИЯУ МИФИ с глубоким прискорбием сообщает, что … ушёл из жизни выдающийся учёный и организатор науки, крупный ученый и блестящий педагог, бывший ректор и президент НИЯУ МИФИ Борис Николаевич Оныкий», - говорится в заявлении НИЯУ МИФИ.

Борис Оныкий был избран ректором НИЯУ МИФИ в 1997 году и занимал этот пост на протяжении десяти лет, когда в 2007 году он был избран президентом МИФИ, и в том же году возглавил кафедру анализа конкурентных систем НИЯУ МИФИ. Кроме того, он являлся членом Президиума и Совета ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью.