В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве за минувшие сутки скончались еще 76 пациентов с диагностированным врачами коронавирусом. Таким образом общее число летальных исходов в столице за все время распространения covid-19 среди населения увеличилось до 9 798. Об этом 11 декабря сообщили в оперштабе.

В связи с непростой эпидситуацией в регионе власти сообщили о продлении до 12 января 2021 года дистанционного формата обучения студентов в вузах и колледжах.

Кроме этого, дополнительные изменения вступят в свою силу с 14 декабря. Так, для пожилых людей самоизоляция перестанет быть обязательной и останется только в качестве рекомендация.

Однако, что касается ночных развлекательных мероприятий в столице, то до 20 декабря они будут запрещены. Проводить их нельзя с 11 вечера до 6 утра.

Тем временем, появилась версия о рисках появлении новой эпидемии после пандемии коронавируса. Все дело в том, что у переболевших коронавирусом возрастает риск заразиться туберкулезом.