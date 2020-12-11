Ученые назвали еще один ключевой симптом COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Исландии группа ученых обнаружила еще один симптом коронавируса, который довольно часто наблюдался у пациентов.

Согласно результатам работы, опубликованной в British Medical Journal, речь идет о миалгии. Этот признак, проявляющийся болью в мышцах, может говорить о воспалительном процессе в организме человека.

Специалисты изучили и проанализировали данные проведенного весной в стране скрининга населения на коронавирус. так, с 17 марта по 30 апреля удалось выявить 1 564 случая заражения covid-19/ При этом, у большинства зараженных отмечалась именно миалгия.

Напомним, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов высказывался, что нашей стране чаще всего заразиться коронавирусом можно от инфицированных, находящихся в закрытых помещениях. Ученый считает, что это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, а также люди, находящиеся там, не соблюдают соцдистанцию и не носят маски.