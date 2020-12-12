Что происходит в Спартаке перед матчем против Сочи: последние новости на 12 декабря 2020

"Спартак" сегодня, 12 декабря, сыграет в Сочи против "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 12 декабря, футболисты "Спартака" проведут свой предпоследний матч в 2020 году. В поединке 18 тура они в гостях сыграют против ФК "Сочи". Матч начнется после обеда по московскому времени на стадионе "Фишт".

29-летний нападающий "Спартака" Александр Кокорин пропустит матч против ФК "Сочи". Ранее он уже не играл в матче против "Тамбова", который спартаковцы выиграли. Как сообщает "Спорт-Экспресс", экс-игрок "Сочи" не полетел на юг России на матч против бывшего клуба. "Спартак", к слову, вылетел на игру против "Сочи" днем 11 декабря из аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба московского клуба.

Главный тренер "Спартака" перед матчем против "Сочи" находится в бодром расположении духа. Доменико Тедеско признался, что видит свой клуб в тройке лучших по итогам сезона:

- Думаю, мы закончим сезон в тройке. Я так думаю. Надеюсь на первое место, - заметил немецкий специалист на чистом русском во время детской пресс-конференции в Zoom.

Накануне матча против "Сочи" полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Доменико Тедеско видит именно в этом молодом игроке себя в юности. Почему так? Ответил сам Бакаев:

- Есть что-то общее. Мы даже говорили с ним, что похожи друг на друга. Но мне приятно, что тренер такое говорит. Я постараюсь все свои лучшие качества показывать. Как футбольные, так и личностные. Чтобы не подводить его, так сказать. Спасибо большое ему и всему тренерскому штабу за доверие, - признался Бакаев в интервью пресс-службе "Спартака".

Напомним, что матч Сочи - Спартак пройдет 12 декабря 2020 года и начнется в 16:30 по московскому времени. Полное расписание трансляций матчей 18 тура вы можете изучить в нашем материале.