Машина "скорой" перевернулась после ДТП с легковушкой в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на юго-западе вечером 11 декабря произошла серьезная авария с участием машины скорой помощи.

Сообщается, что автомобиль с медиками столкнулся с легковым автомобилем на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова.

- В 19:56 на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Винокурова произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "скорой". После столкновения машина с медиками опрокинулась. Информация о пострадавших уточняется, - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Также издание со ссылкой на источник уточняет, что в результате аварии в столице никто не пострадал. Все дели и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о смертельной аварии на севере столицы. Тогда погиб один человек. Как рассказали "Комсомольской правде" очевидцы, ДТП произошло на Большой Академической улице. Там автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего транспортное средство загорелось.