Путин признался, что от просмотра телевизора «иногда оторопь берет»

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор, однако иногда, «если попадается, оторопь берет».

Российский лидер рассказал об этом на встрече с членами Совета по правам человека, когда журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях, отметив, что появились люди, готовые даже смертью торговать в прямом эфире.

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