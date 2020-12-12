Коронавирус может вызывать выпадение волос, предупредили в Роспотребнадзоре

Коронавирус может вызывать выпадение волос Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила россиян о еще одном последствии коронавируса.

По ее словам, болезнь, особенно у пациентов в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос. Это происходит из-за того, что организм бросает все свои силы на борьбу с covid-19, а также чтобы поддержать жизненно необходимые функции.

Пшеничная добавила, что как только организм восстановится, волосы могут снова начать расти. Об этом она рассказала РИА Новости.

- Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. И причиной алопеции (выпадения волос) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело, - объяснила эксперт.