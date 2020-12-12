Определена самая щедрая страна в мире Фото: REUTERS

2020 год подкинул немало проблем многим государствам, в частности и из-за пандемии коронавируса. Аналитики выяснили, в какой стране поддержка населения оказалась самой щедрой страной в это непростое время.

Специалисты высчитали количество пожертвований на душу населения. Таким образом, больше всего средств гражданам выделяли власти Ирландия. Об этом пишет Forbes. В пятерку лучших также вошли США, Британия, Канада и Австралия.

В материале отмечается, что на протяжении всего года не все пожертвования были связаны именно с коронавирусом. Так, средства были направлены на поддержку организаций, которые борются за всеобщее равенство.

К слову, американскому продовольственному фонду удалось провести самую успешную кампанию по сбору средств в 2020 году. Организация смогла собрать более 44 миллионов долларов на то, чтобы накормить нуждающихся американцев.

Рекордсменом по количеству личных средств, переданных на борьбу с коронавирусом, назвали основателя социальной платформы Twitter Джек Дорси. Он выделил на эти цели целый миллиард американских долларов. Для сравнения, создатель Microsoft. Билл Гейтс и его супруга Мелинда перевели на борьбу с ковидом только 100 миллионов долларов.