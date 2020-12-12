В Госдуме оценили призыв украинского дипломата к "захвату Крыма силой" Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет высказался по поводу призыва украинского коллеги, дипломата Романа Бессмертного провести военную операцию по "захвату Крыма силой".

По мнению российского политика, вся эта ситуация говорит о проявлении "сказочного идиотизма".

- Этоо проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и, прежде всего, для самой Украины, - сказал Шеремен РИА Новости.