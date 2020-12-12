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Суд в штате Висконсин отклонил иск Трампа о нарушениях с бюллетенями на выборах

Адвокаты американского лидера настаивали на том, что голоса граждан были поданы не правильно
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Суд в штате Висконсин отклонил иск Трампа о нарушениях с бюллетенями на выборах

Суд в штате Висконсин отклонил иск Трампа о нарушениях с бюллетенями на выборах

Фото: REUTERS

Американский суд в штате Висконсин прекратил производство по иску действующего президента США Дональда Трампа.

Представитель республиканской партии ранее обращался в вышестоящие органы с требованием признать недействительными более 221 тысячи бюллетеней, которые были поданы на состоявшихся 3 ноября 2020 года выборах президента государства. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что адвокаты американского лидера настаивали на том, что бюллетени в некоторых округах были поданы с нарушением установленных правил.