Последние новости на утро 12 декабря 2020: В России снизилось число продуктов с ГМО

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 12 декабря 2020 года: В России общее число проб продуктов, в которых специалистами были выявлены нарушения по содержанию генно-модифицированных организмов (ГМО), уменьшилось в текущем году в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Таком образом, процентный показатель стал равен всего 0,005%. Это указывает на то, что производители стали более ответственно подходить к соблюдению требований законодательства в части обязательной маркировки ГМО, считают эксперты ведомства.

Действующий американский президент Дональд Трамп анонсировал начало вакцинации от коронавируса в США. По словам республиканца, до начала процедуры по введению сыворотки BioNTech и Pfizer осталось менее 24 часов.

Аналитики выяснили, в какой стране поддержка населения оказалась самой щедрой в 2020 году. Специалисты сошлись во мнении, что больше всего оказать помощь своим гражданам стремилась Ирландия. За ней идут США, Британия, Канада и Австралия.

Общее число подтвержденных случаев заражения людей коронавирусом нового типа в мире за все время пандемии увеличилось до 70 000 538 человек. Из них более 1,5 миллиона скончались, а 45 миллионов вылечились.

Россия расширила ответные санкции против Украины. Всего в "черный список" вошли 849 граждан. Среди них оказался и бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк.

"Могут выпасть, а потом отрастут": в Роспотребнадзоре предупредили россиян о еще одном последствии коронавируса - выпадении волос. Больше всего грозить это может тем пациентам, кто болел в тяжелой форме. Таким образом организм бросает все свои силы на поддержание жизненно необходимых функций.