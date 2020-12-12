Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Швейцария ввела санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 лиц Фото: REUTERS

Власти Швейцарии расширили санкции против официального Минска, включив в список ещё 15 граждан Беларуси, в том числе действующего президента Александра Лукашенко. Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Лукашенко запрещён въезд в страну, а если в швейцарских банках у него есть счета, их заморозят.

В заявлении правительства также сказано, что при расширении санкций Берн опирался на принятое 6 ноября решение Европейского союза. Также отмечается, что 15 человек, которых добавили в существующий санкционный список из 40 белорусских чиновников, "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов", прошедших 9 августа в Беларуси.

Помимо Александра Лукашенко, в новый список внесены его сын Виктор и члены национального Совета безопасности. Теперь швейцарские финансовые структуры обязаны уведомить Государственный секретариат экономики о наличии счетов каждого участника санкционного списка.