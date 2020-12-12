Врачи предостерегли об опасности ношения одной маски несколько дней подряд

Если носить одну и ту же маску несколько дней подряд, в ней накопится грязь и капли от кашля других людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маска за несколько дней использования накапливает загрязнения и влагу не только от её владельца, но и от всех, кто кашляет вокруг, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

- ... и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять, - объяснил специалист.

Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова отметила, что за несколько дней ношения маска становится "мокрым компрессом".

- Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена, - рассказала Белова агентству РИА Новости.

Врач также порекомендовала для людей, страдающих заболеваниями лёгких, носить маски с клапаном и фильтром, поскольку в них легче дышать.

Ранее на сайте KP.ru Елена Белова также рассказала, почему не следует постоянно носить маску на морозе.