Генконсульство России в Нью-Йорке закроется на карантин до конца года

Российское консульство в Нью-Йорке закрылось на карантин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке закроется до конца года на карантин из-за коронавируса, сообщается в Twitter консульского учреждения.

В заявлении российских дипломатов также сказано, что решение принято из-за обострившейся эпидемиологической обстановки. При этом посетителей, записанных на приём в те дни, которые консульство будет на карантине, примут позже в приоритетном порядке сразу после возобновления работы.

В четверг, 3 декабря, генеральное консульство России в Нью-Йорке заявляло, что закроется на десятидневный карантин с 4 декабря.

Напомним, США занимает первое место в мире по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса людей. В стране зарегистрировано уже более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, а умерли от заражения 295 тысяч человек.

В штате Нью-Йорк за всё время эпидемии скончались 90 тысяч человек.