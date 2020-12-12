Специалисты расшифровали третье из четырёх писем знаменитого серийного маньяка Зодиака

Убийца Зодиак остаётся в розыске с 1969 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда дешифраторов из США, Австралии и Бельгии смогла разгадать один из текстов-криптограмм знаменитого серийного маньяка Зодиака. Об этом сообщило издание San Francisco Chronicle, в которое маньяк отправил своё послание в ноябре 1969 года.

Власти 51 год пытались разгадать значение зашифрованного текста, надеясь, что в нём указано имя серийного убийцы. Один из дешифраторов, Дэвид Оранчак, рассказал о том, что зашифровал маньяк в своём письме.

- Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она направит меня в рай рано или поздно, потому что теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня… - написал Зодиак.

Специалистам удалось расшифровать треть из четырёх писем Зодиака, которые он рассылал в редакции газет

Отделение ФБР в Сан-Франциско сообщило в своём Twitter, что дело о маньяке остаётся текущим расследованием службы безопасности и местных правоохранительных органов.

Напомним, серийный убийца по кличке Зодиак совершал свои преступления с декабря 1968 по октябрь 1969 года в Северной Калифорнии и Сан-Франциско. Полиции достоверно известно о семи жертвах: четырёх мужчина и трёх женщинах от 19 до 39 лет. Двое из них смогли выжить.

Составленный полицией фоторобот маньяка. Фото: Материалы дела

Маньяк сам назвал себя Зодиаком в письмах, которые он отправлял в редакции местных газет. В каждом из них Зодиак указывал сведения о себе. По его словам, жертв не семь, а 37. Последняя криптограмма стала третьей расшифрованной из четырёх существующих. Дело остаётся открытым с 1969 года.