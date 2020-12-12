Экономист рассказал о прогнозах по окончанию пандемии коронавируса

Директор по инвестициям Saxo Bank спрогнозировал сроки восстановления экономики после пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса завершится во втором квартале 2021 года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Экономист также уточнил, что, по его мнению, мировая экономика нормализуется к концу 2021 года, начав восстановление с азиатских стран, которые и сейчас находятся по мнению Якобсена в лучшем положении, чем остальной мир. По прогнозам специалиста, экономика Китая ускорит рост ВВП до 10% в первом квартале 2021 года, а затем начнут восстанавливаться Северная Европа, США, Великобритания и страны Ближнего Востока.

Якобсен отметил, что восстановление экономики станет возможным благодаря прорыву в науке.

- Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации, - приводит РИА Новости слова директора по инвестициям Saxo Bank.