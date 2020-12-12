Дело о взятке депутату Белоусову в три миллиарда рублей поступило в Мосгорсуд

Московский городской суд получил материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова Фото: "КП" Архив

Московский городской суд получил материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его обвиняют в получении взятки в три миллиарда рублей.

В пресс-службе суда агентству ТАСС сообщили, что дата рассмотрения дела ещё не назначена.

Дело в отношении депутата изначально поступило в Челябинский областной суд, однако в конце сентября его направили в Мосгорсуд, поскольку предполагаемое преступление завершилось в Москве, и Челябинскому суду оно не подсудно.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 2010 по 2014 год депутат Государственной Думы Вадим Белоусов, бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили взятку от дорожно-строительного холдинга за покровительство своей деятельности. За пять лет обвиняемым передали более трёх миллиардов рублей.

Во время следствия Белоусов был лишён депутатской неприкосновенности, а Юревич скрылся от следствия. Его объявили в международный розыск.