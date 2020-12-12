Иммунолог рассказал, как перенести коронавирус в лёгкой форме

Академик призвал укреплять иммунитет, а в случае заражения строго выполнять предписания врача Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перенести коронавирус в лёгкой форме россиянам поможет хорошая подготовка иммунной системы, заявил иммунолог и академик РАН Александр Караулов.

Врач также отметил, что без хорошего иммунитета непоправимый ущерб организму могут любые вирусы.

- В период пандемии особенно важно держать иммунитет в полной боевой готовности, - заявил иммунолог в интервью изданию "Аргументы и факты".

Врач также напомнил о важности разумного применения препаратов с иммуномодулирующей активностью. Укрепить иммунитет поможет употребление витаминов под контролем врачей, здоровый сон и сокращение просмотра телевизора.

Если заражение коронавирусом уже случилось, важно строго выполнять назначения врачей и контролировать свои хронические заболевания. Это поможет избежать тяжёлую форму коронавируса.

Ранее сайт KP.ru сообщал об исследовании биолога из американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, в ходе которого выяснилось, что даже лёгкая форма коронавируса способна состарить на организм на 10 лет.