В России за сутки выявлено 28 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России выздоровели ещё 26 118 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировано 28 137 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 2,62 миллиона человек за всё время эпидемии. Оперштаб сообщает, что новые заражённые зафиксированы во всех 85 регионах России. При этом у 18,4% из них не было никаких симптомов коронавируса.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Москве - 6 622. На втором месте по числу заболевших Санкт-Петербург с 3 776 новыми пациентами, а на третьем месте Московская область. Там тесты на коронавирус оказался положительным у 1 393 человек.

Число выздоровевших увеличилось на ещё 26 118 человек, достигнув отметки в 2,08 миллиона вылечившихся пациентов за всё время пандемии коронавируса в России.

Всего в России от заражения COVID-19 умерли 46 453 человека. За последние сутки скончались 560 человек.

Ранее иммунолог и академик РАН рассказал, как подготовить свою иммунную систему и перенести коронавирус в лёгкой форме. Сайт KP.ru сообщал, что специалист отметил важность строго соблюдения всех указаний врача во время лечения от COVID-19.