Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище

Актёра Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 15 декабря. Он будет погребён на Аллее актёров, сообщил источник ТАСС.

Прощание с Валентином Гафтом состоится в театре "Современник" в тот же день, сообщил директор театра.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Валентин Гафт скончался сегодня, 12 декабря, на 86 году жизни. Жена Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова, сообщила, что причиной смерти легендарного советского артиста стали последствия инсульта. Последние несколько лет он был прикован к постели и почти не мог разговаривать.