Перед смертью Валентин Гафт проходил обследование на коронавирус

2 сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский и российский актёр Валентин Гафт скончался утром 12 декабря в своём загородном доме в Одинцове, сообщил источник KP.ru. Также стало известно, что в последнее время актёр проходил несколько тестирований на коронавирус, но заражения не выявили. Валентин Гафт скончался от последствий инсульта.

Сайт KP.ru также сообщал ранее, что прощание с актёром состоится в театре "Современник" во вторник, 15 декабря. Валентина Гафта похоронят в тот же день на аллее актёров Троекуровского кладбища.

2 сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет. Последние годы он провёл частично парализованным, так и не оправившись от инсульта.

Актёр известен своими ролями в фильмах "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж", Здравствуйте, я ваша тётя!" и "Чародеи". Он также сыграл в сериале "Мастер и Маргарита".