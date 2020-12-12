Мишустин будет лично контролировать ситуацию с ценами на продукты в России

Михаил Мишустин пообещал лично проконтролировать изменения в ситуации с ценами на продукты Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что будет лично контролировать ситуацию с ценами на продукты в России. Ранее, как сообщал сайт KP.ru, глава кабмина утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

- За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично, - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Сайт KP.ru сообщал, кто из министров и глав федеральных служб вошёл в межведомственную рабочую группу.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин во время совещания с членами экономического блока правительства возмутился необоснованному росту цен на основные продукты питания и потребовал принять меры, чтобы привести цены в соответствие с макроэкономическими показателями.

10 декабря Михаил Мишустин заявил на совещании с правительством, что министерства недооценили риски и пустили ситуацию с ценами на продукты на самотёк. Глава кабмина поручила к следующему дню подготовить предложения по сдерживанию цен на продукты.